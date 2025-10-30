Казахстан подтвердил курс на устойчивое развитие

Столица Казахстана сегодня принимает круглый стол по глобальным инвестициям KGIR-2025, цель которого – определить дальнейший путь развития страны в эпоху трансформации и сформировать ее инвестиционный климат.

В Астане стартовал Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям - KGIR-2025, ставший ключевым инвестиционным событием страны. Его основная тема – "Новые решения в эпоху трансформации: Казахстан как центр устойчивого экономического развития".

Форум, который проводится с 2017 года под руководством премьер-министра Казахстана, в нынешнем году собрал более тысячи участников из 55 стран мира: это руководители госорганов, национальных компаний, международных ассоциаций, дипломаты и главы акиматов, передает "АиФ-Казахстан".

Участникам круглого стола предстоит сформулировать ключевую роль инноваций и устойчивости в формировании инвестиционного климата Казахстана, поведал в рамках панельной сессии председатель правления администрации Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Бахтияр Тлеубеков.

"Инновации для нас - это не только технологии, а создание устойчивых систем, сильных институтов и прозрачной правовой среды, которые дают возможности инвесторам и предпринимателям"

- Бахтияр Тлеубеков

МФЦА уже давно стал настоящим мостом между Востоком и Западом, предложив глобальному капиталу возможности региона, и сейчас он развивает курс на инновационное и устойчивое развитие, укрепляя позиции Казахстана для международного бизнеса, подчеркнул он.