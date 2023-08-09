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Казахстан готовит запрет на вывоз сжиженного газа на три года

Казахстан готовит запрет на вывоз сжиженного газа на три года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане хотят запретить экспорт сжиженного газа на трехлетний срок. Причина в растущем спросе на этот вид топлива внутри страны.

Сжиженный газ может стать запретным для экспорта продуктом на срок до трех лет в Казахстане.

"Министерством энергетики разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев"

– Минэнерго республики

Обсуждение законопроекта завершится 18 августа.

Потребление сжиженного газа в Казахстане в 2022 году выросло на 28% по сравнению с данными за предшествующий год, в 2023 году потребление продолжает расти. Чтобы не допустить перебоев и дефицита востребованного топлива, ведомство готовит новый запрет на экспорт.

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