Казахстан готовит запрет на вывоз сжиженного газа на три года

В Казахстане хотят запретить экспорт сжиженного газа на трехлетний срок. Причина в растущем спросе на этот вид топлива внутри страны.
Сжиженный газ может стать запретным для экспорта продуктом на срок до трех лет в Казахстане.
"Министерством энергетики разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев"
– Минэнерго республики
Обсуждение законопроекта завершится 18 августа.
Потребление сжиженного газа в Казахстане в 2022 году выросло на 28% по сравнению с данными за предшествующий год, в 2023 году потребление продолжает расти. Чтобы не допустить перебоев и дефицита востребованного топлива, ведомство готовит новый запрет на экспорт.