Казахстан готовит запрет на вывоз сжиженного газа на три года

Опубликовано: 18:18, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане хотят запретить экспорт сжиженного газа на трехлетний срок. Причина в растущем спросе на этот вид топлива внутри страны.

Сжиженный газ может стать запретным для экспорта продуктом на срок до трех лет в Казахстане.

"Министерством энергетики разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев"

– Минэнерго республики

Обсуждение законопроекта завершится 18 августа.

Потребление сжиженного газа в Казахстане в 2022 году выросло на 28% по сравнению с данными за предшествующий год, в 2023 году потребление продолжает расти. Чтобы не допустить перебоев и дефицита востребованного топлива, ведомство готовит новый запрет на экспорт.