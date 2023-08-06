Казахстан заявил о поставках 0,1 млн т нефти в Германию в августе

Опубликовано: 18:59, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане пока не могут сказать, повлияет ли отключение одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" на план поставок казахстанской нефти в Германию. Согласно документам, в конце августа Казахстану потребуется прокачать с самарского пункта сдачи на территорию Германии 0,1 млн т нефти.

Минэнерго Казахстана, реагируя на частичное прекращение эксплуатации нефтепровода "Дружба" из-за утечки нефти на польской территории, рассказало, что на август оно заявило прокачку в Германию по данному маршруту 0,1 млн т "черного золота".

Уточняется, что поставляемая в Германию через Россию нефть принадлежит "Карачаганак петролеум оперейтинг". Она будет прокачана до самарского пункта сдачи, откуда затем российская трубопроводная система доставит ее на "Адамову заставу" в Германии. Соответствующие документы были оформлены в понедельник 31 июля.

К 6 августа из заявленного объема поставок казахстанской нефти было отправлено по маршруту 11,6 тыс т. Согласно календарю поставок, в Самару эта нефть придет 25-29 августа, а оттуда в Германию она будет прокачана 28-30 августа.

Всего в этом году Казахстан планировал поставить Германии через РФ 1,2 млн т нефти.

Напомним, что сейчас "Дружба" работает только на 50% мощности, поскольку одна из ниток нефтепровода дала течь в Польше. Пока нет данных, как быстро может быть устранена течь, будет ли в целом Польша заниматься ремонтом труб и допустит ли к их восстановлению российских специалистов.