Казахстан до конца месяца определится с партнером по строительству АЭС

В Казахстане выбирают партнера по строительству АЭС. Его имя станет известно до конца этого месяца.
До конца текущего месяца Казахстан выберет партнера по строительству первой в стране АЭС. Об этом сообщил гендиректор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов.
"В рамках озвученных ранее планов срок принятия решения по выбору вендора – июнь текущего года"
– гендиректор компании
Ранее руководство Казахстана сообщило, что рассматривает нескольких возможных поставщиков ядерных технологий. В числе этих компаний китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.