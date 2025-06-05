Вестник Кавказа

Казахстан до конца месяца определится с партнером по строительству АЭС

Казахстан до конца месяца определится с партнером по строительству АЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане выбирают партнера по строительству АЭС. Его имя станет известно до конца этого месяца.

До конца текущего месяца Казахстан выберет партнера по строительству первой в стране АЭС. Об этом сообщил гендиректор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" Ернат Бердигулов.

"В рамках озвученных ранее планов срок принятия решения по выбору вендора – июнь текущего года"

– гендиректор компании

Ранее руководство Казахстана сообщило, что рассматривает нескольких возможных поставщиков ядерных технологий. В числе этих компаний китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

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