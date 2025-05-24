Казахстан планирует экспортировать в Армению товары почти на $350 млн

Поставки товаров из Казахстана в Армению могут составить около $350 млн. Стороны также планируют совместные проекты в сфере аграрного производства.

Казахстан намерен развивать экспорт с Арменией. Центральноазиатская республика планирует поставить в Армению товаров стоимостью почти $350 млн.

Согласно планам Астаны, озвученным в рамках встречи главы Минторга Армана Шаккалиева с министром экономики Армении Геворгом Папояном, казахстанский экспорт должен включать около 70 позиций различных товаров.

"Рынок Армении представляет большой интерес для экспорта казахстанской обработанной продукции. Мы ведем работу по продвижению 70 видов несырьевых товаров на сумму свыше $348,2 млн. Совместно с правительством Армении готовы проработать условия поставок"

– Арман Шаккалиев

Казахстан и Армения также планируют создавать совместные производства в сфере обработки аграрной продукции.