Вестник Кавказа

Токаев заявил об отсутствии у Казахстана планов вступить в БРИКС

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана Токаев заявил, что Казахстан пока не планирует становиться членом БРИКС. Астана удовлетворена статусом наблюдателя организации.

Астана не планирует в обозримой перспективе стать членом БРИКС. Казахстан устраивает статус наблюдателя, заявил президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев. 

"Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно"

–  Касым-Жомарт Токаев

Токаев в интервью арабским СМИ также подчеркнул, что у Астаны пока нет планов подачи заявки на полноправное членство в БРИКС. 

Лидер Казахстана заявил, что Астана стремится оценить перспективы организации, совсем от планов вступления республика не отказывается. 

Напомним, что БРИКС состоит из 10 государств: России, Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Индии, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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