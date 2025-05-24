Токаев заявил об отсутствии у Казахстана планов вступить в БРИКС

Астана не планирует в обозримой перспективе стать членом БРИКС. Казахстан устраивает статус наблюдателя, заявил президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно"
– Касым-Жомарт Токаев
Токаев в интервью арабским СМИ также подчеркнул, что у Астаны пока нет планов подачи заявки на полноправное членство в БРИКС.
Лидер Казахстана заявил, что Астана стремится оценить перспективы организации, совсем от планов вступления республика не отказывается.
Напомним, что БРИКС состоит из 10 государств: России, Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Индии, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.