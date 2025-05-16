Кавказ играет важнейшую роль в развитии МТК Север-Юг – МЭР

Кавказский регион входит в число самых важных мест для развития транспортного коридора Север-Юг, а сам коридор с каждым годом приобретает все большее значение, заявили в Минэкономразвития РФ.

Регион Кавказа особенно важен для развития МТК Север-Юг, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в ходе тематической сессии Кавказского инвестфорума.

Он напомнил, что значение коридора Север-Юг растет ежегодно, причем ускоряющимися темпами, – это связано с переориентацией российской торговли на азиатское направление. Замминистра пояснил, что коридор Север-Юг поможет усовершенствовать транзитное сообщение между каспийскими странами, государствами Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

"Одно из центральных мест в развитии этого транспортного коридора занимает Кавказский регион"

– Вольвач

Замглавы МЭР РФ уточнил, что особую роль играет отрезок коридора, который проходит через Дагестан. Он подчеркнул, что в недалеком будущем Махачкала может превратиться в крупный логистический хаб. При его участии логистические центры Дагестана смогут наладить взаимодействие, в частности, с иранскими портами Каспийского моря, такими как Энзели, Амирабад и Каспиян.

Кроме того, обратил внимание Вольвач, развитие логистики в Дагестане окажет позитивное воздействие на производство в регионах СКФО, относящихся к коридору, поможет упрочить экономические связи между российскими регионами и странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии.