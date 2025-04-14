Катар хочет договориться с Трампом о снятии санкций с Сирии

О снятии американских санкций с нового правительства Сирии планирует договориться руководство Катара в ходе предстоящего визита президента США Дональда Трампа. По мнению главы катарского МИД, санкции мешают Сирии развиваться.

Вскоре президент США Дональд Трамп совершит визит в Доху, в ходе которого Катар намерен обсудить с Вашингтоном снятие санкций с Сирии, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью газете The Washington Post.

"Наша цель заключается в том, чтобы достичь взаимопонимания с США по поводу снятия санкций с нового сирийского правительства"

- Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Он отметил, что руководство Катара слышат "правильные слова" от нового правительства Сирии, однако их способность двигаться вперед сильно сдерживается санкциями.

При этом глава катарского МИД добавил, что многое относительно того, как будет действовать переходное сирийское правительство, еще неизвестно.

Напомним, что Дональд Трамп совершит ближневосточное турне 13-16 мая. В ходе него он намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.