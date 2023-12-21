"Каспий" открыли для транспорта после непогоды

Автомобили снова могут пользоваться трассой "Каспий" в Астраханской области. Все ограничения на движение транспортных средств отменены.

В Астраханской области отменили все ограничения на движение транспорта на трассе "Каспий". Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

"Временные ограничения дорожного движения по участку трассы Р-22 сняты в 22:00 мск"

– пресс-служба ведомства

Ранее сегодня один из участков трассы временно оставался недоступен для проезда из-за снега и дождя.