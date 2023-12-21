Непогода закрыла "Каспий"

Движение на участке дороги "Каспий" ограничено из-за неблагоприятной погоды. Ожидается, что все ограничения будут отменены сегодня ближе к полуночи.

В Астраханской области временно ограничено движение на участке трассы Р-22 "Каспий". Об этом информирует региональное управление МЧС.

"В главное управление поступила информация о временном прекращении движения автомобильного транспорта на ФАД Р-22 "Каспий" на участке 1 100-й км - 1 220-й км до 20:30 в обоих направлениях в связи с неблагоприятными метеоявлениями"

– ГУ МЧС по региону

Там уточнили, что решение закрыть дорогу принято из-за снега с дождем.

Ограничение будет действовать до 23:30 сегодняшнего дня.