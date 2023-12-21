На Сочи обрушится мощный снегопад

В горных районах Сочи прогнозируют сильные снегопады и запрещают посещать горнолыжные курорты на личных автомобилях без зимней резины.

Горы в Сочи обильно засыплет снегом в течение суток.

Метеорологи обещают сильные снегопады в горном кластере курорта в пятницу 12 января.

Власти призывают гостей и жителей курорта не выходить в горы во время снегопада. Въезд на сочинские горнолыжные курорты может осуществляться на личном транспорте в том случае, если он оборудован комплектом зимних шин.

В предгорных районах возможно налипание снежной массы на линиях электропередач и деревьях. На городских дорогах ожидается гололед.

В администрации города рассказали, что активизировали штаб, который будет контролировать обстановку на территории Сочи. Городские службы планируют оперативно устранять последствия непогоды.