Сочи на Старый Новый год ждут аномальные морозы

Старый Новый год, который в России традиционно празднуется в ночь с 13 на 14 января, жителям и гостям курортного Сочи придется отмечать в экстремальных условиях.

Как прогнозируют синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аккурат на Старый Новый год в Сочи ожидаются аномальные морозы, столбики термометров в городе опустятся до -13 градусов.

Похолодание будет резким и совершенно нетипичным для курортного региона, да и в самом городе пойдет снег и установятся морозы до 7 градусов, в предгорье похолодает до -13, сообщили в сочинском Гидрометцентре, передает "АиФ-Юг".

Конечно, москвичам такая погода после новогодних морозов за -20 может показаться робким намеком на зиму, но вот сочинцам такие погодные аномалии мелкими не покажутся: ведь самая низкая температура в Сочи за всю историю метеонаблюдений составила -13,4 градуса, и было это 25 января далекого 1892 года.

Столь значительные перепады температуры могут стать губительными для местной флоры, и такой прецедент есть: когда в 1950 году в городе похолодало до -11 градусов, вымерзли почти все цитрусовые деревья и эвкалипты, и чтобы восстановить их, в парке Южные культуры заложили два гектара эвкалиптовой рощи, однако 12-градусный мороз в 1964 году снова уничтожил теплолюбивые деревья.

Впрочем, некомфортно в предстоящие дни будет не только в Сочи: в Краснодаре минувшей ночью холодало до -12 градусов, да и днем температура воздуха не поднялась выше -3, а к холоду сегодня вечером прибавится и сильный гололед.