Вестник Кавказа

Карты "Мир" могут запустить в Омане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Омане могут запустить российскую систему "Мир". Стороны проводят соответствующие переговоры. Сроки запуска системы пока неизвестны.

Платежная система "Мир" может прийти в Оман, об этом рассказал председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб.

Он уточнил, что точные сроки запуска пока не установлены, этот вопрос зависит от обеих сторон. При этом система "Мир" заработает в Омане, совместная работа РФ и Омана уже началась, добавил ад-Дахаб.

Отметим, что в декабре Из Москвы в Салалу будут запущены прямые рейсы, на их основе туроператоры разработали туры для тех, кто хочет посетить "аравийские Мальдивы".

