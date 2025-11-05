Россиянам предложили туры на "аравийские Мальдивы"

Белоснежные пляжи и лазурную воду зимой российские туристы могут найти в Омане – отдых в Салале можно сравнить с Мальдивами, считают туроператоры.

Из России в безвизовый Оман с декабря можно будет отправиться на отдых на "аравийские Мальдивы" – так называют город Салалу, известный белоснежными пляжами, передает АТОР.

Российские туроператоры начинают продажи туров с перелетом на рейсах Oman Air из Москвы в Салалу. Время в пути около 6 часов, вылеты по средам и субботам, начиная с 6 декабря.

Город Салала расположен на берегу Аравийского моря, природа здесь тропическая, а пляжи напоминают Мальдивы и Вьетнам, а богатый подводный мир – Египет.

Зимой в Салале около 30 градусов тепла и сухо, а летом бывают дожди.

Цены на туры на двоих на шесть ночей начинаются от 150 тыс рублей.