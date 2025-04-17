Вестник Кавказа

Карасин заявил о продолжающихся контактах РФ и США

Карасин заявил о продолжающихся контактах РФ и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Григорий Карасин заявил о продолжении контактов между Россией и США, однако нового раунда переговоров в ближайшее время не ожидается.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном, однако переговоры в ближайшее время не планируются. 

"Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются"

– Григорий Карасин 

Ранее Карасин заявил, что диалог между РФ и США может затронуть самые разные сферы при благоприятном течении дипломатической нормализации.

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