Карасин заявил о продолжающихся контактах РФ и США

Григорий Карасин заявил о продолжении контактов между Россией и США, однако нового раунда переговоров в ближайшее время не ожидается.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном, однако переговоры в ближайшее время не планируются.

"Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются"

– Григорий Карасин

Ранее Карасин заявил, что диалог между РФ и США может затронуть самые разные сферы при благоприятном течении дипломатической нормализации.