Вестник Кавказа

"Карабах" усилился ивуарийским полузащитником

Крис Куаку
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
Агдамский "Карабах" подписал контракт с хавбеком из Кот-д'Ивуар. Ранее он выступал за португальский клуб "Мафра".

Ивуарийский полузащитник Крис Куаку стал игроком азербайджанского футбольного клуба "Карабах". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте агдамцев.

Стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления еще на два.

Предыдущим клубом 25-летнего хавбека была португальская "Мафра", за которую он выступал с 2023 года. За это время он провел за команду 84 матча во всех соревнованиях, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Напомним, "Карабах" – действующий чемпион Азербайджана. В 36 встречах агдамцы набрали 89 очков (28 побед, 5 ничьих и 3 поражения).

 

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