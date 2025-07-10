"Карабах" усилился ивуарийским полузащитником

Агдамский "Карабах" подписал контракт с хавбеком из Кот-д'Ивуар. Ранее он выступал за португальский клуб "Мафра".
Ивуарийский полузащитник Крис Куаку стал игроком азербайджанского футбольного клуба "Карабах". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте агдамцев.
Стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления еще на два.
Предыдущим клубом 25-летнего хавбека была португальская "Мафра", за которую он выступал с 2023 года. За это время он провел за команду 84 матча во всех соревнованиях, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Напомним, "Карабах" – действующий чемпион Азербайджана. В 36 встречах агдамцы набрали 89 очков (28 побед, 5 ничьих и 3 поражения).