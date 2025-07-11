Футбольные клубы Азербайджана, Армении и Грузии стартовали в квалификации еврокубков сезона 2025/26

Азербайджанские, армянские и грузинские футбольные клубы провели во вторник, среду и четверг свои первые матчи в квалификации еврокубковых турниров сезона 2025/26. На этой стадии республики Южного Кавказа представлены семью командами.

На этой неделе стартовали первые квалификационные раунды Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2025/26. Страны Южного Кавказа представлены на данной стадии семью клубами – "Сабахом" (Азербайджан), "Ноа", "Пюником", "Урарту" (все – Армения), "Иберией 1999", "Торпедо" Кутаиси", "Дилой" Гори (все – Грузия).

Лига конференций

На Фарерских островах только что прозвучал финальный свисток в матче местного клуба "Тре Фиори" и ереванского "Пюника". Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Единственный гол забил на 63-й минуте полузащитник Маттео Манфрони.

Также уже закончилась встреча в Ереване между "Урарту" и белорусским "Неманом" (1:2). Счет на 49-й минуте открыл полузащитник гостей Антон Сучков, а на 63-й минуте хавбек Павел Савицкий удвоил преимущество "Немана". На 68-й минуте нападающий "Урарту" Николас Калукян сократил отставание в счете, однако на большее хозяевам не хватило времени.

Кутаисское "Торпедо" принимало сегодня в родных стенах казахстанский "Ордабасы", вырвав победу в компенсированное ко второму тайму время. Голами у хозяев отметились нападающий Бьерн Йонсен (30-я и 79-я минуты) и защитник Матей Шимич (45+2 и 90+4). У гостей отличились полузащитники Михай Кэпэцынэ (32-я минута) и Лука Имнадзе (35-я), а также защитник Сагадат Турсынбай (69-я).

Горийская "Дила" одержала в гостях победу над люксембургским "Расингом". На гол Доминика Штольца, забитый на 52-й минуте, грузинская команда ответила точными ударами хавбеков Александре Андроникашвили (60-я минута) и Сирила Эдудзи (78-я).

Лига Европы

Азербайджанский "Сабах" принимал в четверг дома словенский клуб "Целе" и уступил со счетом 2:3. Победный мяч был забит за считанные секунды до финального свистка.

У "Сабаха" отличились нападающий Павол Шафранко (3-я минута и 18-я, с пенальти). У гостей голы забили форвард Франко Ковачевич (7-я минута и 48-я) и полузащитник Дарко Грка (90+4).

Лига чемпионов

Армянский "Ноа" и черногорская "Будучность" провели свой первый матч в рамках квалификации Лиги чемпионов во вторник. Встреча закончилась минимальной победой хозяев. Гол на 68-й минуте забил полузащитник Имран Аулада.

В тот день свою встречу также провела грузинская "Иберия 1999". Ее соперником был шведский "Мальме". Матч проходил в Тбилиси и завершился в пользу гостей со счетом 3:1.

Голами у "Мальме" отметились защитник Габриэл Бузанелло (8-я минута) и полузащитники Хуго Болин (58-я) и Таха Абди Али (70-я).

Единственный мяч в составе "Иберии 1999" на 86-й минуте записал на свой счет нападающий Анес Рушевич.