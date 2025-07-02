Вестник Кавказа

"Сабах" стартовал в квалификации Лиги Европы с поражения

"Сабах" стартовал в квалификации Лиги Европы с поражения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Сабах" принимал сегодня дома в рамках квалификации Лиги Европы словенский клуб "Целе". В матче было забито пять мячей.

В Масазыре только что завершился матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Сабахом" (Азербайджан) и "Целе" (Словения). Волевую победу со счетом 3:2 одержала словенская команда.

У "Сабаха" голами отметился нападающий Павол Шафранко (3-я минута и 18-я, с пенальти). В составе гостей отличились форвард Франко Ковачевич (7-я минута и 48-я) и полузащитник Дарко Грка (90+4).

Ответная игра состоится в Целе через неделю, 17 июля. Начало – в 21:00 (мск).

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