Карабах и Восточный Зангезур превратятся в регион с нулевым углеродным следом

Освобожденные от оккупации и восстанавливаемые районы Азербайджана Карабах и Восточный Зангезур вскоре могут прийти к нулевыми выбросам углерода. На этих территориях активно используется "зеленая" энергетика.

Нулевой углеродный след может стать ближайшим будущим для Карабахского экономического и Восточно-Зангезурского районов Азербайджана, рассказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"Мы объявили на COP29, что Карабах и Восточный Зангезур будут полностью обеспечены "зеленой" энергией. В настоящее время на крышах всех подстанций ОАО "Азерышыг" установлены солнечные панели… "Зеленые" технологии используются практически во всех частях Карабаха и Восточного Зангезура"

– Араз Мамедзаде

Он отметил, что солнечные батареи мощностью около 5 кВт установлены, в том числе, на крыше Агдамского регионального центра цифрового управления, а также на крыше Учебно-образовательного комплекса.