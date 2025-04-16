Карабах открыт для свободного посещения

Поездки на личных автомобилях отныне разрешены в ряд городов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Для их совершения нужно заранее взять разрешение.

Теперь граждане Азербайджана могут ездить на личных автомобилях в направлении Агдама, Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Такую поездку можно совершить начиная с сегодняшнего дня. Для ее осуществления необходимо получить специальное разрешение. Это можно сделать на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Полученным разрешением можно воспользоваться в течение двух дней. Кроме того, ограничено число лиц, которые могут получить его. Максимальное количество участников поездки – девять человек, включая водителя.

Стоит отметить, что ранее такие разрешения выдавались только для посещения городов Шуша и Лачин, а также поселка Суговушан.