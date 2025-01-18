Канада поблагодарила Баку за эвакуацию канадцев из Ирана

Глава МИД Канады Ананд передала слова благодарности азербайджанскому коллеге Байрамову за эвакуацию своих граждан из Ирана в Азербайджан. Они также обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с канадской коллегой Анитой Ананд и поздравил ее с назначением на должность, рассказала пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Главой темой их разговора стала текущая ситуация в сфере безопасности на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана. Анита Ананд поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан Канады из Ирана.

В ходе беседы министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что более 1,2 тыс граждан из 51 страны запросили разрешение на поездку из Ирана в Азербайджан с 13 июня, когда Израиль атаковал Иран.