Россия поблагодарила Азербайджан за эвакуацию россиян из Ирана

Москва признательна Азербайджану за условия, созданные для эвакуации граждан РФ с территории Ирана. Об этом заявили в Кремле.

Москва признательна Баку за созданные условия для эвакуации граждан России из Ирана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Азербайджанские наши друзья также предоставляют все максимально благоприятные условия, за что мы им очень признательны"

- Дмитрий Песков

Напомним, что эскалация конфликта Израиля и Ирана произошла в ночь на 13 июня. С этого момента около 313 россиян были эвакуированы из Ирана в Азербайджан, включая съемочную группу режиссера Федора Бондарчука, членов семей сотрудников диппредставительств РФ в Тегеране и артистов Большого симфонического оркестра им. Чайковского.

В благодарность Азербайджану российский оркестр дал бесплатный концерт в Баку. Мероприятие прошло накануне вечером в Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева.