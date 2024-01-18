Каладзе расстроен участившимися оскорблениями сотрудников мэрии Тбилиси

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе возмущен случаями оскорбления сотрудников администрации. Он подчеркнул, что не собирается закрывать на это глаза.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в последнее время участились случаи оскорбления сотрудников городской администрации.

"Участились случаи, когда во время выполнения своих полномочий правонарушители наносят оскорбления и иногда даже переходят на физическое оскорбление. Это все очень тяжело и категорически неприемлемо"

– глава города

Он подчеркнул, что не будет закрывать на это глаза.

"Я не собираюсь закрывать на это глаза и промолчать, поскольку мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был лучше"

– мэр грузинской столицы

Он также выразил поддержку сотрудникам мэрии, которые достойно и профессионально выполняют свою работу.