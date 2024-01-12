Бывший премьер Грузии пойдет на выборы в парламент в одиночку

Партия бывшего премьера Гахарии "За Грузию" не планирует объединяться с коллегами для того, чтобы участвовать в выборах в парламент осенью этого года.

Политическая партия "За Грузию" будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно и не примкнет к другим объединениям. Об этом сообщил лидер партии и бывший премьер республики Георгий Гахария.

Он высказался в отношении мнения о том, что партия планирует объединиться с коллегами для участия в выборах.

"Забудьте об этом. Их заставляет говорить страх — потому и говорят об этом<…>Пребывая в страхе, они пытаются втиснуть нас то туда, то сюда — рассказали они там какие-то сказки. Никаких объединений не будет. Мы пойдем на эти выборы в одиночку, и мы победим на этих выборах в одиночку"

- Георгий Гахария

По данным некоторых опросов общественного мнения у партии "За Грузию" есть шансы найти необходимые 5% голосов для прохождения в парламент республики. Тем не менее проправительственный опрос Gorbi показал, что партия бывшего премьера собрала только 3%