В правящей партии Грузии обвинили экс-главу МВД в глобальных проблемах прошлых лет

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария за работу на посту главы МВД.
Таким образом Ираклий Кобахидзе отреагировал на призыв экс-главы ведомства к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили провести дебаты. Соответствующее предложение Гахария сделал Иванишвили после того, как тот в конце декабря прошлого года обвинил его в предательстве.
"Главная причина абсурдности заявления Гахария не в том, что неудачник и скомпрометированный председатель 2-процентной партии нагло вызывает на дебаты человека с особыми заслугами перед страной. Главная причина абсурда в том, что у человека, который разбирается в деле, нет никаких вопросов ни по одной теме"
– Ираклий Кобахидзе
Он акцентировал внимание на том, что во время работы министром Гахария систематически дискредитировал силовиков.
В этой связи он назвал несколько примеров решений экс-главы МВД, которые привели к массовым протестам. Среди них – спецоперции в ночных клубах, события в Панкисском ущелье в апреле 2019 года и антироссийская акции протеста у парламента Грузии в июне того же года.