В правящей партии Грузии обвинили экс-главу МВД в глобальных проблемах прошлых лет

В "Грузинской мечте" раскритиковали лидера партии "За Грузию" за решения, которые он принимал на посту главы МВД. Таким образом в "Мечте" отреагировали на желание Георгия Гахария вызвать на дебаты Бидзину Иванишвилии.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария за работу на посту главы МВД.

Таким образом Ираклий Кобахидзе отреагировал на призыв экс-главы ведомства к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили провести дебаты. Соответствующее предложение Гахария сделал Иванишвили после того, как тот в конце декабря прошлого года обвинил его в предательстве.

"Главная причина абсурдности заявления Гахария не в том, что неудачник и скомпрометированный председатель 2-процентной партии нагло вызывает на дебаты человека с особыми заслугами перед страной. Главная причина абсурда в том, что у человека, который разбирается в деле, нет никаких вопросов ни по одной теме"

– Ираклий Кобахидзе

Он акцентировал внимание на том, что во время работы министром Гахария систематически дискредитировал силовиков.

В этой связи он назвал несколько примеров решений экс-главы МВД, которые привели к массовым протестам. Среди них – спецоперции в ночных клубах, события в Панкисском ущелье в апреле 2019 года и антироссийская акции протеста у парламента Грузии в июне того же года.