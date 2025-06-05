Каладзе официально выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси

Действующий мэр Тбилиси планирует пойти на третий срок - кандидатуру Каладзе выдвинула правящая партия Грузии. Выборы состоятся 4 октября.

Партия "Грузинская мечта" сообщила об официальном выдвижении кандидатуры Кахи Каладзе в мэры Тбилиси.

"Сегодня мы могли бы представить кандидатом в мэры Тбилиси просто хорошего политика, просто хорошего управленца или просто хорошего патриота, но мы представляем настоящего чемпиона во всех смыслах этого слова"

– премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Каладзе впервые стал главой Тбилиси в 2017 году, второй его срок на посту мэра грузинской столицы начался в 2021 году. В октябре 2025 года он вновь поборется за пост.

"Сегодня наш слоган и главное обещание: "Мир Грузии, больше добра Тбилиси". Мы гордимся тем, что в современном мире, полном вызовов, наша страна и наша столица представляют собой своего рода островок мира"

– Каха Каладзе

Церемония по представлению кандидата в мэры города состоялась в парке Мтацминда. На ней присутствовал почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.