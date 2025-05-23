Как Россия совершенствует МТК Север-Юг на границе с Азербайджаном?

Российские власти работают над развитием инфраструктуры, входящей в состав международного транспортного коридора Север-Юг, на границе с Азербайджаном.

В Дагестане ведется активная работа над объектами инфраструктуры в рамках коридора Север-Юг, рассказал замглавы МЭР России Дмитрий Вольвач в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Он напомнил в частности, что в прошлом месяце было запущено движение по двум новым путепроводам на автотрассе Р-22 "Каспий".

Кроме того, по словам замминистра, в 2023 году на автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр две полосы, изначально предназначенные для легкового транспорта, были приспособлены для грузовиков. В результате ежесуточно через пункт проезжают 600 грузовых машин. Еще один пункт пропуска – Ново-Филя – теперь работает круглосуточно, фуры без груза проезжают через него без количественных ограничений.

"Все это позволило нарастить взаимную торговлю. По итогам 2024 года товарооборот России и Азербайджана достиг более 400 млрд рублей, увеличившись на 7,7%. В весовом выражении товарооборот вырос на 6,3% – до 6,7 млн т. В первом квартале 2025 года взаимная торговля с Азербайджаном достигла 85,5 млрд рублей"

– Дмитрий Вольвач

Замглавы МЭР также напомнил, что в данный момент продолжается строительство новой железнодорожной станции "Самур-II", которая будет работать рядом с границей. Предполагается, что благодаря ей пропускная способность российского отрезка коридора "Север-Юг" вырастет до 15 млн т грузов в год.