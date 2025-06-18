Как РФ отреагирует на присоединение США к конфликту Ирана и Израиля? Ответ Кремля

Подключение США к ирано-израильскому конфликту повлечет новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Песков рассказал, как на такое развитие событий отреагирует Россия.
О реакции России в случае присоединения США к конфликту Ирана и Израиля рассказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона"
– Дмитрий Песков
При этом представитель Кремля подчеркнул, что от решения Вашингтона по участию в ирано-израильской эскалации не будет зависеть процесс нормализации отношений России и США. Песков пояснил, что "это разные треки", пишет ТАСС.