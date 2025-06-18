Вестник Кавказа

Как РФ отреагирует на присоединение США к конфликту Ирана и Израиля? Ответ Кремля

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подключение США к ирано-израильскому конфликту повлечет новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Песков рассказал, как на такое развитие событий отреагирует Россия.

О реакции России в случае присоединения США к конфликту Ирана и Израиля рассказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона"

– Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что от решения Вашингтона по участию в ирано-израильской эскалации не будет зависеть процесс нормализации отношений России и США. Песков пояснил, что "это разные треки", пишет ТАСС.

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