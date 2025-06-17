США готовят атаку на ядерный объект в Иране – СМИ

Соединенные Штаты занимаются подготовкой нападения на ядерной объект в Иране. Об этом сообщил информированный источник.
По данным телеканала ABC, речь идет об атаке на ядерный объект в Фордо. Согласно информации, американцы собираются нанести несколько ударов.
"Президент (США - ред.) Дональд Трамп свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо. По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идет подготовка к этому"
– телеканал ABC
В свою очередь, портал Axios пишет со ссылкой на одного из американских чиновников, что военные советники заверили президента США Дональда Трампа в том, что американская мегабомба способна уничтожить объект в Фордо. При этом сам глава Белого дома хочет быть уверен в том, что вмешательство страны в конфликт между Израилем и Ираном действительно нужно, не приведет к затяжной войне и положит конец ядерной программе Исламской Республики.