Вестник Кавказа

США готовят атаку на ядерный объект в Иране – СМИ

США готовят атаку на ядерный объект в Иране – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают о начале подготовки США к атаке на ядерный объект в Иране. Согласно предварительной информации, цель американских военных – объект в Фордо.

Соединенные Штаты занимаются подготовкой нападения на ядерной объект в Иране. Об этом сообщил информированный источник.

По данным телеканала ABC, речь идет об атаке на ядерный объект в Фордо. Согласно информации, американцы собираются нанести несколько ударов.

"Президент (США - ред.) Дональд Трамп свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо. По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идет подготовка к этому"

– телеканал ABC

В свою очередь, портал Axios пишет со ссылкой на одного из американских чиновников, что военные советники заверили президента США Дональда Трампа в том, что американская мегабомба способна уничтожить объект в Фордо. При этом сам глава Белого дома хочет быть уверен в том, что вмешательство страны в конфликт между Израилем и Ираном действительно нужно, не приведет к затяжной войне и положит конец ядерной программе Исламской Республики.

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