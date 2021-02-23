Как решится вопрос Кипра? Ответ Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема Кипра решится на принципах создания двух государств. Он добавил, что Турция всегда будет рядом с Северным Кипром.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кипрская проблема решится путем появления на острове двух независимых государств.

Она заявил, что Анкара поддерживает видение решения конфликта на основе создания двух государств на острове и продолжит вносить свой вклад, а также проявлять конструктивный подход.

Президент добавил, что Турция всегда будет находиться рядом с Турецкой республикой Северного Кипра. Эрдоган сказал, что события в регионе говорят о необходимости принятия реальности.

Глава государства также подчеркнул, что Турция остается гарантом безопасности Северного Кипра, а поддержка турок-киприотов остается постоянной.