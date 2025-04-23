Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Лидер Турции Эрдоган обвинил Тель-Авив в агрессивных действиях против нового Дамаска, что грозит подорвать стабильность в регионе.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости политики Израиля в отношении Сирии. По словам президента Турции, Тель-Авив стремится посеять конфликт в регионе.
"Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отметил, что Израиль стремится подорвать "позитивный климат", который начал складываться в арабской республике после свержения Башара Асада.