Вестник Кавказа

Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган обвинил Тель-Авив в агрессивных действиях против нового Дамаска, что грозит подорвать стабильность в регионе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости политики Израиля в отношении Сирии. По словам президента Турции, Тель-Авив стремится посеять конфликт в регионе. 

"Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там"

– Реджеп Тайип Эрдоган 

Эрдоган отметил, что Израиль стремится подорвать "позитивный климат", который начал складываться в арабской республике после свержения Башара Асада.

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