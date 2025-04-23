Вестник Кавказа

Турция открыла воздушное пространство для Нетаньяху, который полетит в Баку

Турция открыла воздушное пространство для Нетаньяху, который полетит в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борт израильского премьера Нетаньяху, который планирует посетить Баку, сможет пролететь над территорией Турции.

Анкара одобрила использование воздушного пространства Турции для борта израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который отправится в Баку с визитом, передает Азербайджано-Израильский Альянс (AIA). 

Напомним, что информация о грядущем визите Нетаньяху в Азербайджан была ранее опубликована в СМИ. Согласно сообщениям израильских медиа, политик прибудет в Баку 7 мая. 

Визит продлится до 11 мая, 8 числа Нетаньяху должен встретиться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также членами еврейской общины. 

Отметим, что предыдущий визит Нетаньяху в Азербайджан состоялся в 2016 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с гюленистами

В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с гюленистами

Жители и гости Антальи выйдут на марш &quot;Бессмертного полка&quot;

Жители и гости Антальи выйдут на марш "Бессмертного полка"

Число поврежденных после землетрясения зданий увеличилось в Стамбуле

Число поврежденных после землетрясения зданий увеличилось в Стамбуле

Турции удалось справиться с безработицей

Турции удалось справиться с безработицей

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале

Турция направила в Пакистан самолеты с военным грузом – СМИ

Турция направила в Пакистан самолеты с военным грузом – СМИ

Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Армянские туристы стали реже посещать Грузию

Армянские туристы стали реже посещать Грузию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы