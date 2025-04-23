Турция открыла воздушное пространство для Нетаньяху, который полетит в Баку

Борт израильского премьера Нетаньяху, который планирует посетить Баку, сможет пролететь над территорией Турции.

Анкара одобрила использование воздушного пространства Турции для борта израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который отправится в Баку с визитом, передает Азербайджано-Израильский Альянс (AIA).

Напомним, что информация о грядущем визите Нетаньяху в Азербайджан была ранее опубликована в СМИ. Согласно сообщениям израильских медиа, политик прибудет в Баку 7 мая.

Визит продлится до 11 мая, 8 числа Нетаньяху должен встретиться с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также членами еврейской общины.

Отметим, что предыдущий визит Нетаньяху в Азербайджан состоялся в 2016 году.