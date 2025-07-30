К курортным локациям Крыма отдыхающих привезет общественный транспорт

Принявшим решение отдохнуть на курортах Крыма россиянам станет намного легче добираться к курортным поселкам на общественном транспорте – власти полуострова запустили 32 новых местных маршрута.

Власти Крыма решили еще одну проблему, которая сопровождала приехавших на отдых на полуостров россиян – теперь они смогут добраться к любимым локациям, не заказывая такси, а воспользовавшись новыми автобусными маршрутами, сообщили в Минтрансе Крыма.

Обновление масштабное, 32 новых направления – пока в регионе продолжается высокий сезон, добраться к любимым местам отдыха можно будет прямо из аэропорта, просто выбрав нужный автобус, передает "АиФ Крым".

Новые маршруты не постоянные – часть из них закроется с падением туристического потока на полуостров, заявил первый заместитель главы Минтранса республики Арсений Козловский.

А пока добраться до Евпатории, Судака, Джанкоя, Фороса и других популярных мест отдыха туристам можно будет, просто сев в аэропорту Симферополя на нужный автобу, говорится в сообщении.