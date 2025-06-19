Израильские истребители атаковали цели в Тегеране и Тебризе

ВВС Израиля ударили по военным целям в трех иранских городах. Под ударом оказались ракетные комплексы, а также склады.

Порядка 50 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по целям в Тегеране, Тебризе и Керманшахе, отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Сообщается, что боевые самолеты Израиля также нанесли удары по 35 ракетным комплексам и складам оружия в Тебризе и Керманшахе.

Ранее иранские ракеты были зафиксированы над Беэр-Шевой в Израиле. Одна из ракет упала в жилой части города, пострадали шесть человек.

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.