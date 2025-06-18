Нетаньяху обсудил с США их участие в конфликте с Ираном

Делегация Израиля провела встречу с представителями американской администрации. Согласно предварительной информации, главной темой переговоров стало возможное участие США в ирано-израильском конфликте.

Власти Израиля ведут переговоры с администрацией президента Соединенных Штатов о возможном участии США в ирано-израильском конфликте. Об этом со ссылкой на информированных источников пишет 20 июня газета Jerusalem Post.

По ее информации, вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху с израильской стороны в переговорах участвуют главы Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Эяль Замир, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и другие чиновники. С американской стороны диалог ведут глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс.

По данным издания, встреча прошла накануне, когда в США обсуждалась целесообразность присоединения страны к израильским атакам на Иран.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп взял две недели на принятие решения по вопросу вероятного участия американцев в конфликте Израиля с Ираном. В Белом доме отмечают, что американский лидер не спешит с атакой на Исламскую Республику, поскольку считает, что еще не исчерпаны все возможности для переговоров с ней.