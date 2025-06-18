Иран ведет прямые переговоры с США на фоне конфликта с Израилем – СМИ

Глава МИД Ирана проводит непубличные переговоры со спецпосланником президента США. Стороны обсуждают возможность остановки конфликта с Израилем и возвращения к переговорам.

Иран с конца прошлой недели проводит прямые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом рассказали три дипломата в беседе с агентством Reuters.

По их данным, после атаки израильских ВВС на Иран, произошедшей в ночь с 12 на 13 июня, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи провел несколько телефонных переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

В ходе этих бесед обсуждалось в том числе и предложение Вашингтона, переданное Тегерану в конце прошлого месяца, о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.

По словам одного из дипломатов, ИРИ все еще не ответила на это предложение, однако Аракчи сказал Уиткоффу, что Тегеран готов вернуться к ядерным переговорам, если американцы окажут давление на Израиль, чтобы он перестал наносить удары.

Напомним, в апреле и мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров. Шестой раунд должен был пройти на минувшей неделе, однако он не состоялся из-за обострения ирано-израильского конфликта. Завтра в Женеве состоятся переговоры главы МИД Ирана с коллегами из стран "Евротройки".