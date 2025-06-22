Израиль завершил серию ударов по Тегерану

Сегодня ВВС Израиля осуществили самую масштабную с 13 июня серию атак в Тегеране – ракетные удары наносились по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима, сообщил ЦАХАЛ.

Израиль сегодня провел самую масштабную с начала конфликта 13 июня серию атак на военные цели в Тегеране, сейчас она завершена, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции"

- Эфи Дефрин

Ранее мы писали о том, что ВВС Израиля сегодня также нанесли удар по ряду объектов ливанского движения "Хезболла", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Целями израильских истребителей стали объекты движения, расположенные к северу от реки Литани, в частности, ракетные установки, а также оружейные склады.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Ежедневно ВВС Израиля наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Иране. Кроме того, параллельно ЦАХАЛ был нанесен удар по йеменским мятежникам-хуситам.