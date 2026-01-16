Нетаньяху обсудит с силовым блоком операцию против Ирана

СМИ: высокопоставленные израильские силовики вызваны на заседание по вопросу возможной военной операции против Ирана. Ранее состоялись контакты между главой Генштаба Израиля и армейским руководством США в регионе.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал ключевых фигур силового блока на заседание, посвященное возможной операции против Ирана, передают израильские СМИ.

В заседании принимают участие глава Генштаба Эяль Замир, глава Моссада Давид Барнеа, а также глава ШАБАК Давид Зини. По данным СМИ, Тель-Авив считает, что вероятность силового решения в отношении Ирана сохраняется, хотя намерения Вашингтона пока остаются неясными.

Израиль считает, что Трамп ждет возможности для военной операции, участником которой может стать ЦАХАЛ. На это указывает, по данным СМИ, концентрация армейской группировки США в регионе. Также важным маркером активности являются контакты между главой Генштаба еврейского государства Эяля Замира и с командующим CENTCOM адмиралом Брэдли Купером.

Кроме того, высокопоставленные силовики Израиля должны обсудить ситуацию в секторе Газа в контексте "Совета мира", который собирается создать Дональд Трамп для руководства анклавом.