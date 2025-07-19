Израиль за сутки атаковал 100 целей ХАМАС

Военные Израиля за сутки ударили по 100 военным целям ХАМАС в секторе Газа. Армия страны продолжит действовать для устранения угрозы, заявили в ЦАХАЛ.

Военно-воздушные силы Израиля за прошедшие сутки атаковали 100 военных целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

В армейском ведомстве заявили, что среди атакованных целей были боевые туннели радикалов, военные здания, позиции для ведения огня, схроны с оружием и боеприпасами.

В ЦАХАЛ добавили, что продолжат действовать для ликвидации любой угрозы израильским гражданам и солдатам.