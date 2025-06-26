Армия Израиля расширила операцию в Газе

ЦАХАЛ расширяет операцию в Газе. Армия наносит удары по объектам инфраструктуры ХАМАС. Боим велись в районе города Бейт-Ханун.

Израильская армия объявила о расширении военной операции на территории города Газа, сообщение об этом опубликовано пресс-службой ЦАХАЛ.

Отмечается, что военные наносят удары для ликвидации представителей радикального палестинского движения ХАМАС и уничтожения их инфраструктуры.

В ЦАХАЛ заявили, что в этом районе за минувшие дни солдаты обезвредили несколько огневых точек, снайперских позиций, а также складов оружия.

Помимо этого, на севере и в центре сектора Газа военные уничтожили ракетные установки. Там же добавили, что бои велись в районе города Бейт-Ханун.