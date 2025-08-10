Вестник Кавказа

Израиль возьмет под контроль город Газа

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
"Основная концепция" плана наступления в Газе утверждена в Израиле. Она подразумевает новое наступление и установку контроля над городом.

Глава Генштаба армии Израиля утвердил "основную концепцию" плана наступления в секторе Газа, сообщило издание Reuters.

Уточняется, что планируется новое наступление и установка контроля над городом Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ прорабатывает новый план военного наступления в Газе, который положит конец военному конфликту. Он считает, что наземная военная операция остается наиболее продуктивным способом повлиять на ситуацию в регионе.

По данным СМИ, Биньямин Нетаньяху также не намерен идти на уступки и соглашаться на частичное перемирие с ХАМАС.

