Израиль ударил по производству центрифуг в Исфахане

Армия обороны Израиля нанесла удар по цеху, где производятся центрифуги, расположенном в городе Исфахан в Иране, рассказал глава МАГАТЭ. Он поведал и о возможных последствиях атаки.

ЦАХАЛ атаковала предприятие по производству центрифуг в Исфахане, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Это уже третий подобный объект, ставший целью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю"

– глава МАГАТЭ

По его словам, пострадавший цех занимался выпуском оборудования, с помощью которого Иран обогащает уран. Ранее, отметил Гросси, когда действовал СВПД, этот цех контролировало и проверяло МАГАТЭ, там стояли и камеры агентства. Поэтому, указал Гросси, данное предприятие было хорошо известно ему – там не было никакого ядерного материала. Соответственно, добавил глава МАГАТЭ, израильский удар не вызовет радиологических последствий.