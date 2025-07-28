Вестник Кавказа

Израиль ударил по энергетическому объекту хуситов

© Фото: ЦАХАЛ
Энергетический объект в районе Саны, который принадлежит хуситам, был атакован армией Израиля. В ЦАХАЛ назвали это ответным ударом.

Израиль нанес удар по энергетическому объекту, который принадлежит хуситам, в районе Саны, рассказали в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов"

- ЦАХАЛ

Уточняется, что это стало ответом на обстрелы территории Израиля, включая запуски ракет класса земля-земля и беспилотников.

В пресс-службе израильской армии утверждают, что хуситы действуют под руководством и при финансовой поддержке Ирана, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам. В ЦАХАЛ заверили, что будут противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам хуситов.

