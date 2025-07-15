Хуситы будут атаковать любые суда, работающие с Израилем

Йеменские хуситы объявили о старте четвертого этапа морской блокады Израиля. Планируется атаковать любые морские суда, работающие с Израилем.

О предстоящих ударах по любым морским судам, работающим с портами Израиля сообщили йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах".

"ВС Йемена приняли решение активизировать свои военные операции в поддержку (палестинцев) и начать реализацию четвертого этапа морской блокады противника, который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте"

– представитель ВС хуситов Яхья Сариа

Он уточнил, что удары будут наноситься по любым судам, которые попадут в пределы досягаемости вооруженных сил движения.

Судоходным компаниям рекомендовано "прекратить сотрудничество с израильскими портами", иначе суда "независимо от места назначения, будут подвергаться атакам в пределах досягаемости ракет и беспилотников".

Также хуситы призвали страны оказать давление на Израиль для снятия блокады с сектора Газа и прекращения огня в палестинском анклаве.