Израиль раскрыл имена 16 погибших солдат

Опубликовано: 12:57, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армия Израиля продолжает раскрывать имена погибших в боях с террористами военнослужащих. В частности, были раскрыты имена 16 погибших.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибло 73 военнослужащих армии еврейского государства.

ВС Израиля продолжает сообщать имена погибших. Так, были названы имена еще 16 солдат ставших жертвами конфликта.

Также полиция страны проинформировала о том, что в боях с ХАМАС погиб член контртеррористического подразделения Ямам, старший инспектор Авраам Хенкин. Всего в боях погибли 35 офицеров.