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Израиль раскрыл имена 16 погибших солдат

Израиль раскрыл имена 16 погибших солдат
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армия Израиля продолжает раскрывать имена погибших в боях с террористами военнослужащих. В частности, были раскрыты имена 16 погибших.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибло 73 военнослужащих армии еврейского государства.

ВС Израиля продолжает сообщать имена погибших. Так, были названы имена еще 16 солдат ставших жертвами конфликта.

Также полиция страны проинформировала о том, что в боях с ХАМАС погиб член контртеррористического подразделения Ямам, старший инспектор Авраам Хенкин. Всего в боях погибли 35 офицеров.

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