Израиль наступает на ХАМАС в Газе

Израильская армия начала наступление против палестинских радикалов ХАМАС. Также стало известно о том, что израильские военные начали новую серию ударов по объектам террористов в секторе Газа.
«Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе»
– официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари
Наступление началось после восстановления контроля над всеми населенными пунктами на юге страны, где ранее находились террористы.
В то же время Хагари не исключил, что отдельные представители радикалов, еще могут находиться на территории Израиля.
Кроме того, по данным источников из США, израильская армия начнет широкомасштабное наземное наступление против террористов в течение двух суток. Это станет возможным, в том числе, благодаря призыву 300 тыс резервистов.
Атака ХАМАС на территорию Израиля уже была осуждена странами ООН и Евросоюза. Так, США заявили о том, что окажут еврейскому государству военную помощь, а Австрия сообщила о прекращении финансовой поддержки палестинских территорий.