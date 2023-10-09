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Израиль наступает на ХАМАС в Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израиль начал наступление против боевиков ХАМАС. Ликвидированы сотни террористов.

Израильская армия начала наступление против палестинских радикалов ХАМАС.  Также стало известно о том, что израильские военные начали новую серию ударов по объектам террористов в секторе Газа.

«Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, прилегающих к Газе»

– официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари

Наступление началось после восстановления контроля над всеми населенными пунктами на юге страны, где ранее находились террористы.

В то же время Хагари не исключил, что отдельные представители радикалов, еще могут находиться на территории Израиля.

Кроме того, по данным источников из США, израильская армия начнет широкомасштабное наземное наступление против террористов в течение двух суток. Это станет возможным, в том числе, благодаря призыву 300 тыс резервистов.

Атака ХАМАС на территорию Израиля уже была осуждена странами ООН и Евросоюза. Так, США заявили о том, что окажут еврейскому государству военную помощь, а Австрия сообщила о прекращении финансовой поддержки палестинских территорий.

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