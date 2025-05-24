Вестник Кавказа

Израиль построит 22 новых поселения на Западном берегу

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Times of Israel: Израиль намерен создать 22 новых поселения на Западном берегу. Предполагается создание новых общин, а также развитие уже существующих.

Власти Израиля намерены создать 22 новых поселения на Западном берегу, сообщают СМИ. 

Как передает The Times of Israel, Тель-Авив стремится таким образом закрепиться на этой территории. Израиль создаст новые поселения, а также узаконит статус существующих. 

Среди возможных поселений называются Хомеш и Са-Нур, оставленные израильтянами в 2005 году. Также планируется создание четырех общин вдоль границы с Иорданией. 

Отметим, что в прошлом году власти страны сняли запрет на переселение в этот район.

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