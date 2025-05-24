Израиль построит 22 новых поселения на Западном берегу

The Times of Israel: Израиль намерен создать 22 новых поселения на Западном берегу. Предполагается создание новых общин, а также развитие уже существующих.
Власти Израиля намерены создать 22 новых поселения на Западном берегу, сообщают СМИ.
Как передает The Times of Israel, Тель-Авив стремится таким образом закрепиться на этой территории. Израиль создаст новые поселения, а также узаконит статус существующих.
Среди возможных поселений называются Хомеш и Са-Нур, оставленные израильтянами в 2005 году. Также планируется создание четырех общин вдоль границы с Иорданией.
Отметим, что в прошлом году власти страны сняли запрет на переселение в этот район.