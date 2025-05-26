Трамп попросил Израиль не мешать переговорам с Ираном

Тель-Авиву стоит отказаться от любых шагов, которые могли бы нанести вред переговорам Белого дома с Тегераном, предупредил американский президент Дональд Трамп.

Израилю стоит воздержаться от любых мер, которые могут подорвать усилия США по заключению сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

Такой ответ он дал на вопрос журналиста о том, призывал ли он израильские власти не совершать шаги, которые могут повредить переговорному процессу.

Глава государства уточнил, что речь не идет о предупреждении. В то же время он указал на неприемлемость таких действий.

"У нас состоялись дискуссии, и я не думаю, что сейчас это приемлемо"

– Трамп

Говоря о ходе американо-иранских переговоров, президент выразил осторожный оптимизм. Он предположил, что в ближайшие два дня, возможно, сможет поделиться хорошими новостями по теме переговоров по иранской ядерной программе.

"У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс"

– Трамп

Глава государства уточнил, что был бы рад заключению сделки, благодаря которой не пришлось бы совершать военные действия в отношении Ирана.