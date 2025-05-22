МИД Ирана снова выступил за сохранение обогащения урана внутри страны

В дипломатическом ведомстве Ирана заявили, что поддерживают участие стран региона в атомной отрасли, однако это не должно быть альтернативой обогащению урана внутри Исламской Республики.

В МИД Ирана обозначили позицию Тегерана на переговорах с США. Как отметил официальный представитель дипведомства Исламской Республики Исмаил Багаи, Иран добивается сохранения обогащения урана внутри страны и не приемлет альтернатив.

"Мы поддержим участие ближневосточных стран в производстве ядерного топлива для мирных целей, но это не заменит обогащение урана внутри Ирана"

– Исмаил Багаи

В МИД Ирана также отметили, что вопрос временного соглашения с Вашингтоном не рассматривается.

"Временное соглашение с США не стоит на повестке дня. Поэтому во время пятого раунда переговоров этот вопрос даже не обсуждался"

– Исмаил Багаи