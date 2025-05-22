Вестник Кавказа

МИД Ирана снова выступил за сохранение обогащения урана внутри страны

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В дипломатическом ведомстве Ирана заявили, что поддерживают участие стран региона в атомной отрасли, однако это не должно быть альтернативой обогащению урана внутри Исламской Республики.

В МИД Ирана обозначили позицию Тегерана на переговорах с США. Как отметил официальный представитель дипведомства Исламской Республики Исмаил Багаи, Иран добивается сохранения обогащения урана внутри страны и не приемлет альтернатив. 

"Мы поддержим участие ближневосточных стран в производстве ядерного топлива для мирных целей, но это не заменит обогащение урана внутри Ирана"

– Исмаил Багаи 

В МИД Ирана также отметили, что вопрос временного соглашения с Вашингтоном не рассматривается. 

"Временное соглашение с США не стоит на повестке дня. Поэтому во время пятого раунда переговоров этот вопрос даже не обсуждался"

– Исмаил Багаи

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