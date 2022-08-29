Новые рейсы между Ираном и городами России запустят летом

Летом 2025 года попасть в Тегеран можно будет из четырех российских городов. Выполнять рейсы будут как "Аэрофлот", так и иранские авиакомпании.

Маршрутная сеть между Россией и Ираном будет расширена, сообщает посольство РФ в Тегеране.

Иранский перевозчик Mahan Air уже в этом месяце возобновит прямые авиарейсы между Тегераном и Санкт-Петербург, они будут выполняться по пятницам. Также в планах начать полеты между Тегераном и Казанью: первый рейс назначен на 2 июля, самолеты будут делать дважды в неделю - по понедельникам и средам.

Компания Iran Airtour свяжет сезонными прямыми рейсами иранскую столицу с Москвой и Петербург, рейсы будут выполняться по четвергам с 29 мая. Кроме того, с 4 июля будет запущен авиамаршрут Тегеран - Сочи.

Российский "Аэрофлот" со 2 июня увеличит частоту полетов между столицами РФ и ИРИ до трех, они будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам.